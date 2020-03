Le bilan de l'épidémie dans le monde à 18h00

Le nouveau coronavirus a fait au moins 4923 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17h GMT (18h00 suisse).

Plus de 131'460 cas d'infection ont été dénombrés dans 116 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests plus ou moins restrictives.

Depuis le comptage réalisé la veille à 17h00 GMT, 357 nouveaux décès et 7360 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont annoncé le plus de nouveaux décès en 24h00 sont l'Italie avec 189 nouveaux morts, l'Iran (75) et l'Espagne (37).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80'793 cas, dont 3169 décès et 62'793 guérisons. Quinze nouveaux cas et onze nouveaux décès ont été annoncés entre mercredi et jeudi.

Ailleurs dans le monde, on recensait jeudi à 17H00 GMT un total de 1754 décès (346 nouveaux) pour 50'668 cas (7.345 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1016 morts pour 15'113 cas, l'Iran avec 429 morts (10'075 cas), l'Espagne avec 84 morts (2968 cas), et la Corée du Sud avec 66 morts (7869 cas).

Depuis mercredi à 17H00 GMT, l'Inde, la Pologne, l'Autriche, le Guyana, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Cuba, le Guyana, la Jamaïque, ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

L'Asie dénombrait au total jeudi à 17H00 GMT 90'773 cas (3253 décès), l'Europe 27'741 cas (1182 décès), le Moyen-Orient 11'035 cas (440 décès), les Etats-Unis et le Canada 1416 cas (39 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 207 cas (3 décès), l'Océanie 155 cas (3 décès), l'Afrique 134 cas (3 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

/ATS