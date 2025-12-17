Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni a trouvé un accord avec l'Union européenne pour réintégrer dès 2027 le programme ...
Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Photo: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT

Le Royaume-Uni a trouvé un accord avec l'Union européenne pour réintégrer dès 2027 le programme européen d'échanges universitaires Erasmus, ont annoncé mercredi les deux parties dans un communiqué commun. Londres l'avait quitté fin 2020 au moment du Brexit.

'L'adhésion à Erasmus+ est une victoire majeure pour nos jeunes, en levant les obstacles et en élargissant les horizons afin que chacun, quelle que soit son origine, ait la possibilité d'étudier et de se former à l'étranger', a déclaré le ministre britannique des relations avec l'Union européenne, Nick Thomas-Symonds.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la relance des relations avec l'UE entreprise par le Premier ministre travailliste Keir Starmer depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, après des années de tensions entre les Vingt-Sept et les précédents gouvernements conservateurs liées au Brexit.

/ATS
 

