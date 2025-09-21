Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, a annoncé le premier ...
Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine

Royaume-Uni, Canada et Australie reconnaissent l'Etat de Palestine

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, a annoncé le premier ministre britannique Keir Starmer. Le Canada et l'Australie ont pris la même décision.

'Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux Etats, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'Etat de Palestine', a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.

'Le Canada reconnaît l'Etat de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique pour l'Etat de Palestine et l'Etat d'Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux Etats', a affirmé son homologue canadien Mark Carney.

L'Australie 'reconnaît officiellement l'Etat indépendant et souverain de Palestine', a pour sa part annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. 'Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre', a-t-il expliqué dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Réunion d'urgence lundi du Conseil de sécurité de l'ONU

Réunion d'urgence lundi du Conseil de sécurité de l'ONU

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 12:41

Les Guinéens votent en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel

Les Guinéens votent en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 11:49

Etat palestinien: Londres va annoncer sa décision ce dimanche

Etat palestinien: Londres va annoncer sa décision ce dimanche

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 10:45

Arizona: la galaxie trumpiste réunie pour l'hommage à Charlie Kirk

Arizona: la galaxie trumpiste réunie pour l'hommage à Charlie Kirk

Monde    Actualisé le 21.09.2025 - 06:39

Articles les plus lus