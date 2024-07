Le « Quad » « préoccupé » par la situation en mer de Chine méridionale

Les chefs de la diplomatie des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde réunis à Tokyo ont exprimé lundi leur 'sérieuse inquiétude concernant la situation en mers de Chine orientale et méridionale', dans une référence implicite à Pékin.

'Nous continuons d'exprimer notre vive inquiétude quant à la militarisation (...) et aux manoeuvres coercitives et intimidantes en mer de Chine méridionale', ont déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et les trois autres ministres des Affaires étrangères des pays de l'alliance 'Quad' dans un communiqué commun.

/ATS