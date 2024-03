Le Premier ministre irlandais réclame un cessez-le-feu à Gaza

Les Palestiniens 'ont besoin que les bombes cessent', a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Il plaidait pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dimanche à Washington lors de la rencontre de la Saint-Patrick avec le président américain.

'Les habitants de Gaza ont désespérément besoin de nourriture, de médicaments et d'abris', a déclaré M. Varadkar. 'Plus que tout, ils ont besoin que les bombes cessent'. 'Les aspirations du peuple palestinien à avoir une patrie et un Etat à part entière sur la terre de ses ancêtres sont égales à celles d'Israël', a insisté le Premier ministre irlandais.

Leo Varadkar est l'un des dirigeants européens les plus critiques de la guerre menée par Israël après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas, le 7 octobre. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent, tandis que le président américain Joe Biden réclame une trêve de six semaines. Les Etats-Unis continuent par ailleurs d'envoyer des armes à Israël.

Plus de cinq mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sanglante de ce mouvement, le bilan humain ne cesse de s'alourdir dans le territoire palestinien menacé par la famine avec 31'645 morts depuis le 7 octobre, selon le Hamas. 'Le peuple irlandais est profondément bouleversé par la catastrophe qui se déroule sous nos yeux à Gaza', a déclaré Leo Varadkar.

'Favoriser une paix durable'

'Nous voyons notre histoire dans leurs yeux: une histoire de déplacement, de dépossession et (dans laquelle) les questions d'identité nationale sont niées. L'émigration forcée, la discrimination et maintenant la faim', a-t-il énuméré, en référence à la lutte passée, menée par son pays contre l'occupant britannique.

Le Premier ministre irlandais a également salué les efforts des Etats-Unis 'pour garantir un cessez-le-feu humanitaire et favoriser une paix durable'. Le président américain et le dirigeant irlandais se sont par ailleurs accordés sur 'la nécessité absolue d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza et d'obtenir un accord de cessez-le-feu (...) pour ramener les otages israéliens chez eux et avancer vers une solution à deux Etats', a souligné M. Biden.

Après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche sa détermination à lancer une opération terrestre à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza assiégée, où sont massés 1,5 million de Palestiniens, les Etats-Unis ont exigé un 'plan clair et réalisable' pour protéger les civils tandis que le dirigeant irlandais a exhorté Israël à renoncer à son offensive. Quelque 10% d'Américains revendiquent des racines irlandaises, et la fête emblématique de la Saint-Patrick, le 17 mars, est célébrée avec ferveur dans certaines villes américaines.

/ATS