Le Portugal en état d'urgence sanitaire à partir de lundi

Le Portugal sera en état d'urgence sanitaire à partir de lundi pour au moins deux semaines. Cette situation doit permettre au gouvernement de durcir les restrictions pour endiguer l'épidémie de coronavirus, selon un projet de décret présidentiel dévoilé jeudi.

'La sécurité juridique des mesures adoptées ou à adopter par les autorités compétentes (...) exige la déclaration d'un état d'urgence à la portée très limitée et aux effets largement préventifs', indique le texte signé par le président Marcelo Rebelo de Sousa, qui en principe sera approuvé par le parlement vendredi.

Parmi les mesures permises par ce décret figure 'l'interdiction de circuler sur la voie publique pendant certaines périodes de la journée ou certains jours de la semaine'. Lors de la première vague de la crise sanitaire au printemps, les autorités portugaises avaient décrété l'état d'urgence pendant six semaines.

Le Premier ministre Antonio Costa a annoncé lundi avoir demandé au président de décréter un nouvel état d'urgence afin de se donner les coudées franches pour freiner la recrudescence de l'épidémie.

'Devoir civique de confinement'

Interrogé alors par la presse sur un éventuel couvre-feu, comme il en existe déjà dans plusieurs pays européens, M. Costa avait répondu que 'rien n'empêchera, si nécessaire, de limiter la circulation entre 23h00 et 06h00, avec des exceptions car certaines personnes travaillent en période nocturne'.

L'exécutif socialiste envisage aussi de réaliser des contrôles de température, de réquisitionner l'armée ou les moyens du secteur privé.

Sept Portugais sur 10 sont soumis depuis mercredi à un nouveau confinement, plus souple que celui du printemps, qui restera en vigueur pendant au moins deux semaines dans 121 des 308 communes que compte le pays. Le télétravail est devenu obligatoire, dans la mesure du possible, et la population est tenue à un 'devoir civique de confinement à domicile'.

Mais contrairement au printemps, les écoles restent ouvertes ainsi que les commerces, les restaurants ou les salles de spectacle, qui doivent cependant fermer leurs portes plus tôt.

L'autorité sanitaire portugaise a enregistré mercredi de nouveaux records quotidiens depuis le début de l'épidémie, avec 59 décès et 7497 nouvelles contaminations en raison de l'enregistrement tardif de 3570 cas détectés depuis vendredi dernier. Le nombre de cas confirmés a doublé en l'espace d'un mois au Portugal, avec un total de 161'350 contaminations, selon le bilan officiel communiqué jeudi.

/ATS