Le Pérou a détruit plus de 16'000 hectares de cultures illégales

Le Pérou a détruit entre janvier et septembre plus de 16'000 hectares de cultures illégales de feuilles de coca, a annoncé dimanche le gouvernement de ce pays parmi les plus gros producteurs mondiaux de cette plante qui sert de base à la cocaïne.

'Au total, 16'226 hectares de cultures illégales de coca destinées à la production de drogue ont été détruits à ce jour', a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

Les autorités estiment avoir ainsi 'évité la production potentielle de 148,6 tonnes de chlorhydrate de cocaïne (le composé chimique de la cocaïne)'. L'Etat ambitionne de détruire 25'000 hectares sur l'année, contre 22'500 en 2023.

La culture de coca est légale au Pérou tant qu'elle est destinée à des utilisations médicinales ou traditionnelles, mais la quasi-totalité finit dans le circuit du narcotrafic.

Six millions de Péruviens en consomment cependant dans les règles, d'après la Commission nationale pour le développement et la vie sans drogues (Devida).

Le Pérou est l'un des principaux producteurs de cocaïne avec la Bolivie voisine et derrière la Colombie. Il génère environ 400 tonnes de cette drogue par an, selon des organisations internationales.

