Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a ordonné lundi une réduction d'au moins 20% du nombre de généraux et amiraux quatre étoiles en exercice, selon un mémo.

En mars 2025, il y avait 38 militaires quatre étoiles, le grade le plus élevé que l'on puisse atteindre dans l'armée américaine, et un total de 817 généraux et amiraux en exercice.

/ATS