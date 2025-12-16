Le Pentagone prépare une réorganisation profonde de l'état-major

Le Pentagone planche sur une réorganisation profonde de l'état-major de l'armée américaine. Le projet prévoit de réduire notamment le nombre de généraux quatre étoiles et l'importance des commandements en Europe et en Afrique, selon le Washington Post.

'S'il est adopté, le projet lancera certaines des transformations les plus importantes au sommet de l'armée depuis des décennies, en partie suite à la promesse (du ministre de la Défense Pete) Hegseth de rompre avec le statu quo et de réduire le nombre de généraux quatre étoiles dans les forces armées', affirme mardi le quotidien, citant 'cinq personnes au fait du dossier'.

Le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, doit présenter les détails du projet à Pete Hegseth 'dans les prochains jours', ajoute le journal de la capitale.

Début décembre, l'administration Trump a publié un document présentant sa 'stratégie de sécurité nationale' dans lequel il entend notamment en finir avec 'l'époque où les États-Unis soutenaient l'ordre mondial tout entier, tel Atlas'.

Réorientation géopolitique

Le document anticipe l''effacement civilisationnel' de l'Europe et survole la stratégie sur l'Afrique et le Proche-Orient en quelques paragraphes. Il vise à réorienter la politique sécuritaire américaine au regard des évolutions géopolitiques, mais surtout des intérêts de Washington nouvellement définis.

Le ministère n'a pas répondu immédiatement aux questions de l'AFP sur le sujet. Mais selon le Washington Post, l'entourage de Pete Hegseth a refusé dans un communiqué au journal de commenter de 'supposées discussions internes', ajoutant que toute information évoquant des divisions entre responsables sur la question était 'complètement fausse'.

Selon le texte, 'tout le monde au sein du (ministère) travaille à atteindre le même objectif'.

'Décennies de déclin'

Le quotidien américain précise que ces mesures réduiraient le nombre de commandements de 11 à huit, 'tout en diminuant le nombre de généraux et d'amiraux quatre étoiles qui rendent compte directement à Hegseth'.

En septembre, dans une très inhabituelle initiative, Pete Hegseth et le président Donald Trump avaient convoqué les plus hauts gradés américains à sur la base militaire de Quantico, en Virginie. Le chef du Pentagone avait notamment exigé que l'armée tourne le dos à des 'décennies de déclin'.

En mai, il avait par ailleurs ordonné des réductions importantes du nombre des plus hauts gradés, avec une baisse d'au moins 20% du nombre de généraux et amiraux quatre étoiles en exercice. Plusieurs hauts responsables de l'armée américaine ont également été poussés vers la sortie depuis le début du second mandat de Donald Trump en janvier.

