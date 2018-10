Le Pentagone déploie 800 militaires à la frontière avec le Mexique

Le Pentagone va déployer quelque 800 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique, ont indiqué jeudi deux responsables américains. Des milliers de migrants partis du Honduras marchent actuellement en direction des Etats-Unis.

Ces troupes de l'armée régulière, qui pourraient être envoyées depuis plusieurs bases militaires du pays, viendront renforcer les plus de 2000 réservistes de la Garde nationale déjà sur place depuis le printemps.

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis doit officialiser jeudi ou vendredi le nouveau déploiement, a précisé un responsable du Pentagone. Les renforts comprendront des médecins et des ingénieurs et apporteront principalement un soutien logistique et matériel, dont des tentes et des véhicules.

Bill Speaks, le porte-parole de la Marine, a indiqué que le ministère de la Défense travaillait en ce moment avec le ministère à la Sécurité intérieure 'pour déterminer les détails de notre soutien' aux autorités à la frontière.

Démocrates blâmés

'Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière', avait auparavant tweeté Donald Trump jeudi matin. 'J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés!', avait-il ajouté.

Le président américain avait annoncé en avril qu'il enverrait jusqu'à 4000 membres de la Garde nationale à la frontière sud des Etats-Unis. Mais seulement un peu plus de 2000 hommes avaient finalement été déployés dans la région, où ils opèrent principalement dans un rôle de soutien afin de décharger les gardes-frontière.

Corps de réserve de l'armée américaine, la Garde nationale est déjà intervenue à la frontière en 2010, sur ordre de Barack Obama, ainsi qu'en 2006-2008 sous George W. Bush. A chaque fois, le déploiement a duré environ un an.

Malgré la fatigue croissante, les milliers de migrants en marche vers les Etats-Unis ont repris jeudi leur périple depuis Mapastepec, dans le sud du Mexique, à plus de 3000 km de la frontière.

/ATS