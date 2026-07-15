Le Parlement vote pour la création d'un droit à l'aide à mourir

Un long processus s'achève: les députés français devraient approuver définitivement mercredi ...
Le Parlement vote pour la création d'un droit à l'aide à mourir

Le Parlement vote pour la création d'un droit à l'aide à mourir

Photo: KEYSTONE/EPA FILE/IAN LANGSDON

Un long processus s'achève: les députés français devraient approuver définitivement mercredi, lors d'un quatrième et ultime vote, la loi créant un 'droit à l'aide à mourir'. Il s'agit d'une réforme sociétale majeure du second quinquennat du président Emmanuel Macron.

La loi prévoit d'autoriser pour la première fois en France l'assistance au suicide, voire l'euthanasie, avec une série de conditions. La France va ainsi rejoindre le cercle relativement restreint des nations ayant ouvert ce droit, de la Belgique aux Pays-Bas en passant par la Suisse, le Canada ou l'Uruguay.

Ce nouveau droit serait réservé aux patients majeurs, atteints d'une affection incurable engageant le pronostic vital, et qui peuvent exprimer leur volonté de manière 'libre et éclairée'. Un médecin vérifierait leur éligibilité, puis une procédure collégiale évaluerait les critères, avant que le médecin ne prenne in fine la décision seul.

Le malade pourrait renoncer à tout moment, et s'administrerait lui-même le produit létal, sauf lorsqu'il 'n'est physiquement pas en mesure de le faire', un médecin ou un infirmier pouvant s'en charger. Si l'initiative vise à faire basculer des députés, un rejet du texte serait une surprise, après un processus parlementaire qui a connu bien des rebondissements.

Si la gauche et les députés macronistes sont majoritairement pour, et la droite et l'extrême droite contre, chaque groupe a laissé à ses membres la liberté de vote sur un sujet qui mêle l'intime au politique. Tenant compte des oppositions qui persistent, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi qu'il saisirait le Conseil constitutionnel en cas d'approbation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Turquie: Erdogan plus que jamais au sommet des pouvoirs

Turquie: Erdogan plus que jamais au sommet des pouvoirs

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 05:17

Près d'un demi-million d'enfants en Europe ne sont pas vaccinés

Près d'un demi-million d'enfants en Europe ne sont pas vaccinés

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 03:05

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 06:51

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 23:51

Articles les plus lus

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 20:59

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 23:51

Près d'un demi-million d'enfants en Europe ne sont pas vaccinés

Près d'un demi-million d'enfants en Europe ne sont pas vaccinés

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 03:05

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 06:51

Sécheresse: les agriculteurs piémontais demandent l'état d'urgence

Sécheresse: les agriculteurs piémontais demandent l'état d'urgence

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 17:51

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 20:59

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Incendie en Espagne: toutes les dépouilles identifiées

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 23:51

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran

Monde    Actualisé le 15.07.2026 - 06:51

Davantage d'Américains soutiennent les réfugiés sous Trump

Davantage d'Américains soutiennent les réfugiés sous Trump

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 12:08

L'ONG d'une ancienne journaliste de CNN arrive à Genève

L'ONG d'une ancienne journaliste de CNN arrive à Genève

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 17:47

Sécheresse: les agriculteurs piémontais demandent l'état d'urgence

Sécheresse: les agriculteurs piémontais demandent l'état d'urgence

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 17:51

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur à Keir Starmer

Monde    Actualisé le 14.07.2026 - 20:59