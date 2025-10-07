Le Nobel de physique va à un trio franco-américano-britannique

Le Nobel de physique a été décerné mardi au Britannique John Clarke, à l'Américain John M. ...
Le Nobel de physique va à un trio franco-américano-britannique

Le Nobel de physique va à un trio franco-américano-britannique

Photo: KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Le Nobel de physique a été décerné mardi au Britannique John Clarke, à l'Américain John M. Martinis et au Français Michel H. Devoret. Ces trois physiciens sont récompensés pour leurs recherches dans le domaine de la mécanique quantique.

Les trois physiciens se sont vu attribuer la haute distinction scientifique pour leurs travaux sur l'effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique, a indiqué le comité Nobel.

Ils ont réalisé une série d'expériences pour démontrer que 'les propriétés étranges du monde quantique' peuvent être rendues concrètes dans un système assez grand pour être tenu dans la main.

Car une question majeure en physique est celle de la taille maximale d'un système pouvant démontrer des effets de mécanique quantique. La mécanique quantique décrit la façon dont les choses fonctionnent à des échelles incroyablement petites, au niveau des particules. Et ces règles peuvent apparaître curieuses, contre-intuitives.

Par exemple, lorsqu'une balle ordinaire frappe un mur, elle rebondit et ne parvient pas à le traverser. Au niveau quantique, les choses sont différentes.

Un monde étrange

Le prix décerné mardi récompense des expériences effectuées dans les années 1980 qui ont montré qu'une particule peut en réalité traverser directement un mur comparable, alors qu'elle n'en aurait pas l'énergie. Ce phénomène est appelé 'effet tunnel'.

Le prix Nobel de physique 'a ouvert la voie au développement de la prochaine génération de technologies quantiques, notamment la cryptographie quantique, les ordinateurs quantiques et les capteurs quantiques', selon le jury.

Le montant du prix Nobel de physique s'élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935'000 francs.

L'an dernier, le prix Nobel de physique avait distingué le Britanno-Canadien Geoffrey Hinton et l'Américain John Hopfield pour leurs recherches dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, ouvrant la voie au développement de l'intelligence artificielle contemporaine.

A la réception du prix, les deux scientifiques s'étaient dit très inquiets des récentes avancées technologiques de l'IA.

/ATS
 

