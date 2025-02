Le Japon approuve l'abattage en ville des ours en cas d'urgence

Le Japon a approuvé vendredi un projet de loi permettant d'abattre les ours dans les zones urbaines en cas d'urgence. La présence des animaux augmente dans les villes nippones.

Au total, 219 personnes ont été attaquées par des ours dans le pays entre avril 2023 et mars 2024. Six d'entre elles sont mortes, un record de décès depuis le début de la collecte de données il y a près de deux décennies.

Le changement climatique affectant les sources de nourriture des ours et les périodes d'hibernation, ainsi que la désertification des villes provoquée par une population vieillissante, poussent les ursidés à s'aventurer plus fréquemment dans les villes.

Actuellement, tirer sur des animaux tels que les ours ou les sangliers dans les zones résidentielles nippones est interdit. Les chasseurs doivent obtenir l'autorisation de la police, qui 'ne peut donner un tel ordre que dans une situation extrêmement grave', a expliqué un responsable du ministère de l'Environnement.

En décembre, un ours a blessé un homme et saccagé un supermarché dans le nord du Japon pendant deux jours avant d'être attiré à l'extérieur avec de la nourriture enrobée de miel. Plus de 9000 ours ont été tués au Japon entre avril 2023 et mars 2024, sur une population estimée à 50'000 bêtes.

/ATS