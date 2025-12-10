Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme 'est en mode de survie'. Environ 300 postes ont été coupés, a affirmé mercredi à la presse à Genève son chef Volker Türk.

'Du travail indispensable a dû être éliminé, notamment sur la Colombie, la République démocratique du Congo (RDC), la Birmanie, la Tunisie et d'autres pays', a-t-il insisté. A l'inverse, l'Autrichien déplore les ressources grandissantes des mouvements opposés aux droits de l'homme.

Ce montant a atteint 1,2 milliard de dollars de 2019 à 2023 en Europe, selon une ONG européenne. Mais les rejets des droits humains sont eux-mêmes 'rejetés' dans de nombreux pays par des manifestations, ajoute le haut commissaire.

Il demande aux parties aux conflits dans la bande de Gaza, en RDC et entre la Thaïlande et le Cambodge d'appliquer les accords pour protéger dans les faits les populations. En Ukraine, le nombre de civils tués a augmenté d'un quart par rapport à l'année dernière, affirme-t-il.

