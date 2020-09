Le Hamas et le Fatah s'entendent pour des élections palestiniennes

Les islamistes du Hamas et leurs rivaux laïques du Fatah se sont entendus pour la tenue d'élections palestiniennes, ont indiqué jeudi à l'AFP des responsables des deux camps. Le scrutin devrait avoir lieu 'd'ici six mois'.

Selon ces sources, l'accord entre le Hamas d'Ismaël Haniyeh et le Fatah de Mahmoud Abbas prévoit plus précisément la tenue d'élections législatives et présidentielles, qui seraient les premières en Territoires palestiniens en près de 15 ans.

'Nous nous sommes mis d'accord pour la tenue en premier lieu des élections législatives, puis de l'élection du président de l'Autorité palestinienne et enfin du conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) au cours des six prochains mois', a dit à l'AFP Djibril Rajoub, un haut responsable du Fatah.

'Vrai consensus'

Et un ténor du Hamas, Saleh al-Arouri, a confirmé à l'AFP cette entente intervenue au terme de rencontres en Turquie entre le Fatah, à la tête de l'Autorité palestinienne basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

'Nous sommes parvenus cette fois un vrai consensus (...), les divisions ont causé du tort à notre cause nationale et nous travaillons à y mettre fin', a dit M. Al-Arouri lors d'un entretien téléphonique depuis Istanbul.

Cette annonce intervient alors que les factions palestiniennes ont amorcé récemment un dialogue dans l'espoir d'unir leur force. Elles veulent contrer la normalisation des relations entre Israël et des pays du Golfe, parmi lesquels les Emirats arabes unis.

Les Palestiniens avaient qualifié de 'coup de poignard dans le dos' les accords de normalisation et critiqué certains pays arabes à l'heure où Israël et les Etats-Unis tentent de convaincre d'autres pays de la région de marcher dans les pas des Emirats. La Turquie et l'Iran, deux pays musulmans non arabes, ont dénoncé ces accords de normalisation.

