Le Danube en crue assiège Budapest après le tempête Boris

Les eaux du Danube ont atteint samedi un niveau sans précédent depuis dix ans à Budapest, léchant les marches du Parlement. Depuis son passage le week-end dernier, la tempête Boris a provoqué des inondations dans plusieurs pays d'Europe centrale.

Les eaux gonflées du Danube se sont déplacées vers le sud et les services de secours hongrois se sont démenés pour protéger les zones habitées, y compris Budapest, avec des sacs de sable.

Dans la capitale hongroise, le fleuve en crue a inondé la digue, les eaux étant montées jusqu'aux marches du Parlement. Le niveau de l'eau a frôlé le record de 2013 avant de commencer à descendre samedi.

'La dernière fois qu'il a été aussi haut, je n'avais que 10 ou 11 ans', a déclaré l'AFP Beata Hargitai, 22 ans, étudiante, dans le centre-ville de Budapest, près de la zone inondée. 'Se déplacer dans la capitale est un peu plus compliqué mais gérable', a-t-elle ajouté.

S'assurer que les digues résistent

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a annulé cette semaine tous ses engagements internationaux en raison du passage de la tempête Boris, a inspecté samedi les travaux entrepris pour protéger Budapest des inondations.

Il a déclaré que l'accent était mis 'sur le contrôle des inondations', soulignant qu'il fallait s'attendre encore à 'des jours difficiles' pour s'assurer que les digues résistent.

Juste au nord de Budapest, les eaux ont inondé le bas des habitations près du Danube. Les habitants se déplaçaient en canoë dans la ville de Szentendre.

Plusieurs morts en Europe centrale

Jusqu'à présent 24 personnes ont péri en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie dans les intempéries provoquées par la tempête Boris. Les inondations ont aussi détruit des habitations et dévasté des champs. Elles ont également causé de gros dégâts aux routes et aux voies ferrées.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé jeudi à Wroclaw (Pologne) une aide de 10 milliards d'euros, provenant du fonds de cohésion de l'UE, pour les pays d'Europe centrale touchés par les inondations.

