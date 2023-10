Le DFAE confirme le décès d'une Suissesse en Inde

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme le décès d'une Suissesse en Inde, sans donner davantage d'indications pour des raisons de protection des données. Des médias avaient affirmé qu'une Zurichoise avait été retrouvée entravée à New Delhi.

'L'ambassade de Suisse à New Delhi est en contact avec les autorités locales compétentes', a aussi ajouté dimanche en soirée le DFAE à Keystone-ATS sur cette affaire.

Selon plusieurs médias locaux qui citaient des sources policières, le cadavre aurait été retrouvé vendredi et la Suissesse aurait été tuée par un homme rencontré il y a deux ans. Et cet individu aurait avoué samedi et l'aurait tuée après plusieurs refus de sa demande en mariage.

/ATS