Le Covid-19 a fait plus de 150'000 morts en Amérique latine

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi mercredi le seuil des 150'000 décès dus au Covid-19, selon un comptage de l'AFP effectué à partir de chiffres officiels. Presque la moitié d'entre eux a été enregistrée au Brésil.

La région, où 3'540'060 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été répertoriés, est la deuxième la plus endeuillée par la pandémie, avec 151'022 morts, derrière l'Europe (203'793).

Au Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, le virus a coûté la vie à ce stade à 75'366 personnes et en a contaminé plus de 1,96 million.

Le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, est le second pays de la zone le plus touché en nombre de décès avec 36'327 victimes. Quant au Pérou, pays de 32 millions d'habitants, il a recensé à ce jour 12'417 morts, le troisième bilan le plus élevé de la zone.

A la tête du pays le plus affecté par la pandémie dans la région, le président brésilien Jair Bolsonaro a été infecté par le SARS-CoV-2. Il a annoncé mercredi avoir fait un deuxième test qui a confirmé sa contamination par le coronavirus.

'Je vais bien, Dieu merci', a déclaré le chef de l'Etat âgé de 65 ans dans une vidéo diffusée en direct sur son compte Facebook depuis les jardins de sa résidence officielle, à Brasilia. 'J'ai fait un test hier dans la matinée et le soir le résultat a montré que j'étais toujours positif au coronavirus'.

Confiné au sein du palais d'Alvorada, où il exerce depuis une semaine ses fonctions par visioconférence, suivant les recommandations médicales, Jair Bolsonaro a assuré qu'il ne présentait aucun symptôme et que le traitement à l'hydroxychloroquine fonctionnait.

'Je ne recommande rien. Je vous recommande d'aller voir votre médecin et de lui parler. Dans mon cas, un médecin militaire a recommandé l'hydroxychloroquine et cela a fonctionné', a-t-il ajouté, réaffirmant sa foi inébranlable dans ce médicament dont l'efficacité n'a pas été prouvée.

Dans une note distincte, le secrétariat brésilien à la communication a fait savoir que le chef de l'Etat resterait au palais d'Alvorada, où il continuait de recevoir l'aide de l'équipe médicale de la présidence.

Farouche détracteur jusqu'ici du confinement, Jair Bolsonaro a minimisé ces quatre derniers mois la gravité de la pandémie qui ébranle son pays.

