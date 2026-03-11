Le Conseil de sécurité exige « la cessation » des attaques iraniennes

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi une résolution très ferme contre Téhéran. Il a réclamé la 'cessation immédiate' de ses attaques contre les Etats du Golfe et la Jordanie, sans mentionner celles d'Israël et des USA contre la République islamique.

Treize pays ont voté pour ce texte, porté par Bahreïn avec les autres membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) ainsi que la Jordanie, et deux se sont abstenus: la Russie et la Chine.

La résolution a également bénéficié du rare soutien d'une large majorité des pays membres de l'ONU (135 sur 195).

Alors que les Etats du Golfe sont la cible de nombreuses frappes iraniennes depuis le début du conflit, elle 'condamne dans les termes les plus fermes' ces attaques et exige leur 'cessation immédiate'.

Le texte dénonce en outre 'toute action ou menace' de l'Iran 'visant à fermer, entraver ou interférer de quelque manière que ce soit avec la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz'.

Actions d'Israël et des USA ignorées

Désignant uniquement les actions de l'Iran, il ne mentionne pas celles des Etats-Unis et Israël, qui ont ouvert les hostilités le 28 février par une large campagne de frappes contre la République islamique.

'Ce soutien massif de la communauté internationale reflète une prise de conscience collective du danger que représente l'attaque injustifiée de l'Iran contre nos pays', s'est félicité le représentant à l'ONU de Bahreïn, Jamal Alrowaiei.

'La stabilité et la sécurité de la région' sont essentielles dans une zone qui est une 'artère vitale pour l'économie mondiale et un corridor essentiel pour le commerce mondial et la sécurité énergétique', a-t-il poursuivi.

'L'Iran doit entendre ce message puissant de la communauté internationale et du Conseil de sécurité' et 'cesser d'alimenter l'escalade de ce conflit', a pour sa part estimé le représentant français à l'ONU, Jérôme Bonnafont.

Texte 'extrêmement déséquilibré'

L'ambassadeur russe au Conseil de sécurité, Vassily Nebenzia, a dénoncé un texte 'extrêmement déséquilibré'.

'Parler des attaques contre les pays de la région en faisant abstraction des causes profondes de l'escalade actuelle, notamment l'agression des Etats-Unis et d'Israël contre la République islamique d'Iran, est impossible et inéquitable', a-t-il lancé.

Appel à la désescalade Israël-Hezbollah

Dans la matinée, une vingtaine d'Etats soutenant la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban, ainsi que la sous-secrétaire générale des Nations unies Rosemary DiCarlo, avaient appelé dans la même enceinte à une 'désescalade' entre le Hezbollah et Israël.

La guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien a fait en dix jours 634 morts au Liban - dont 91 femmes et 47 enfants - ainsi que 1586 blessés, selon le ministre libanais de la Santé. Le total de déplacés enregistrés auprès des autorités s'élève à 816'000.

'Respecter la souveraineté libanaise'

Au nom de la vingtaine d'Etats, Jérôme Bonnafont a exhorté Israël 'à respecter la souveraineté libanaise et son intégrité territoriale', tout en condamnant 'la décision irresponsable du Hezbollah de se joindre aux attaques iraniennes contre Israël'.

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a demandé aux Etats engagés dans le conflit de protéger les civils et les infrastructures civiles 'dans toute la région', ainsi qu'à la communauté internationale de 'financer généreusement' la réponse humanitaire.

Il a aussi souhaité 'une diplomatie stratégique, calme, rationnelle et porteuse d'espoir'. 'Chaque fois que vous entendez les puissants attaquer l'ONU, demandez-vous ce qu'ils ont gagné en nous affaiblissant', a poursuivi M. Fletcher, dans un contexte de critiques répétées du président américain Donald Trump à l'encontre des Nations unies.

