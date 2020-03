Le Conseil de sécurité entérine l'accord Washington-talibans

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mardi à l'unanimité une résolution américaine entérinant l'accord conclu le 29 février entre les Etats-Unis et les talibans afghans, une approbation rare s'agissant d'une entente entre un pays étranger et une guérilla.

La décision des Nations unies est également surprenante dans la mesure où le Conseil a approuvé un accord comportant deux annexes secrètes liées à la lutte antiterroriste auxquelles ses membres n'ont pas eu accès. Selon des diplomates, elle pourrait constituer un précédent pour d'autres pays et mettre en cause la crédibilité du Conseil si l'accord n'était pas respecté par les talibans.

L'accord adoubé engage un retrait militaire américain d'Afghanistan, en échange d'une promesse par les talibans de bannir tout acte de terrorisme et de participer à des négociations avec le gouvernement de Kaboul avec lequel ils refusent jusqu'ici de parler.

Négociations

'Le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement afghan à faire avancer le processus de paix via notamment une participation à des négociations inter-afghanes, avec une équipe de négociateurs diverse et inclusive composée de dirigeants politiques et de la société civile, incluant des femmes', souligne la résolution négociée pendant une semaine.

Il lui demande aussi de s'engager dans des négociations avec les talibans pour parvenir à 'un cessez-le-feu permanent et complet'. L'accord conclu le 29 février à Doha prévoyait un début de discussions ce mardi, à priori à Oslo, mais cette échéance n'a pas été respectée pour différentes raisons.

Parmi elles, la grave crise institutionnelle déclenchée lundi avec la double prestation de serment par le chef de l'Etat Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah Abdullah comme nouveau président.

La résolution accueille 'favorablement' l'accord du 29 février et demande 'à tous les Etats d'apporter leur plein soutien à la négociation d'un accord de paix complet et durable qui mettrait fin à la guerre au bénéfice de tous les Afghans'.

Soutien aux femmes

Alors que la première version du texte de Washington omettait de mentionner les femmes, la résolution adoptée en parle à plusieurs reprises.

Le texte souligne ainsi 'l'importance (dans des négociations) d'une participation effective et significative des femmes, des jeunes et des minorités et affirme que tout règlement politique doit protéger les droits de tous les Afghans, y compris les femmes, les jeunes et les minorités'.

Le Conseil de sécurité se dit enfin 'prêt dès le début des négociations inter-afghanes à revoir les sanctions' imposées par l'ONU à des individus ou des groupes depuis 2011 'afin de soutenir le processus de paix'.

Libération de prisonniers

Au même moment, le gouvernement afghan a annoncé qu'il allait libérer progressivement 5000 prisonniers talibans en échange d'une amélioration 'significative' de la situation sécuritaire dans le pays.

'La grâce et la libération de 1500 prisonniers talibans, (...) commenceront (samedi) et chaque jour, une centaine de prisonniers seront libérés', a annoncé mercredi Sediq Sediqqui, le porte-parole du président Ashraf Ghani, sur Twitter. Une fois des discussions entamées entre Kaboul et les insurgés, '500 prisonniers talibans seront libérés toutes les deux semaines (3500 prisonniers au total) à condition que la violence diminue de manière significative'.

L'accord de Doha prévoyait cette libération de détenus talibans en échange de celle de jusqu'à 1000 membres des forces afghanes. Les talibans ont fait de cet échange de prisonniers un prérequis à l'ouverture du dialogue avec Kaboul.

