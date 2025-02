Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le texte américain

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi avec le soutien de la Russie une résolution américaine demandant une paix rapide en Ukraine, mais sans référence à l'intégrité territoriale du pays. Ce malgré les objections des alliés européens de Kiev.

La résolution qui 'demande instamment qu'il soit mis fin au conflit dans les plus brefs délais et plaide pour une paix durable' a recueilli 10 voix pour, dont celle de la Russie, et aucune contre. Les quatre pays de l'UE (France, Slovénie, Grèce, Danemark) et le Royaume-Uni se sont abstenus.

/ATS