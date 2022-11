La « vie même de la planète » en jeu, met en garde Biden à la COP27

La crise climatique menace 'la vie même de la planète', a mis en garde vendredi à la COP27 le président américain Joe Biden. Il a assuré que les Etats-Unis allaient respecter leurs objectifs de réduction d'émissions d'ici à 2030.

'La crise climatique concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité économique, la sécurité nationale et la vie même de la planète', a-t-il déclaré dans un discours au sommet annuel de l'ONU sur le climat, à Charm el-Cheikh en Egypte.

Il a ajouté que 'la guerre menée par la Russie ne fait que renforcer l'urgence pour le monde de sortir de sa dépendance envers les énergies fossiles'.

Et d'appeler 'tous les pays' à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 'Tous les pays doivent faire plus. A cette réunion, nous devons renouveler et relever nos ambitions climatiques', a-t-il déclaré.

/ATS