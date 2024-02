La victoire de l'Ukraine dépend de vous, dit Zelensky à l'Occident

La victoire de l'Ukraine face à la Russie 'dépend de vous', a dit le président ukrainien dimanche en s'adressant à ses alliés occidentaux. Il a aussi donné un premier bilan officiel des pertes humaines qui s'élève à 31'000 militaires ukrainiens tués.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé dimanche que la victoire de l'Ukraine allait dépendre de l'aide militaire de l'Occident, au moment où celle-ci connaît des ratés, mais il s'est dit 'sûr' que le Congrès américain finirait par approuver l'enveloppe tant attendue.

'La question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires, du monde occidental', a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. 'Si nous sommes forts, avec des armes, nous ne perdrons pas cette guerre', a-t-il assuré.

Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste quant à la capacité du Congrès américain à voter une enveloppe d'aide de 60 milliards de dollars, pour l'heure bloquée par des élus républicains de la chambre des représentants. 'Je suis sûr que (le vote) sera positif', a-t-il assuré.

Soldats tués et fuites

M. Zelensky a par ailleurs indiqué que 31'000 de ses soldats avaient été tués dans la guerre avec la Russie, donnant pour la première fois le bilan de la présidence des pertes militaires de l'Ukraine.

'Trente et un mille soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre. Pas 300'000, ni 150'000, comme le disent Poutine et son cercle de menteurs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous', a-t-il dit. Kiev et Moscou refusent normalement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives.

Lors de la même conférence de presse, Volodymyr Zelensky a également révélé que la Russie avait réussi à mettre la main sur les plans de la contre-offensive ukrainienne de 2023 avant même que celle-ci ne commence, et dont l'échec a porté un coup dur à l'Ukraine.

'Nos plans de contre-offensive étaient sur la table du Kremlin avant que les actions de la contre-offensive ne commencent', a-t-il dit. Interrogée par l'AFP, la présidence a confirmé que le président ukrainien faisait bien référence à une fuite d'informations.

