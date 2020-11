La tempête Eta a fait plus de 50 morts au Guatemala

Des glissements de terrain provoqués par Eta ont fait plus de 50 morts dans des villages indigènes du nord-ouest du Guatemala, a annoncé jeudi le président du pays. L'ouragan est désormais rétrogradé en dépression tropicale.

'Ce matin nous avions quatre morts. Maintenant, le chiffre est supérieur à cinquante morts', a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse improvisée à Puerto Barrios, ville du nord-ouest affectée par des inondations.

Des coulées de boue mortelles ont été enregistrées jeudi dans le département du Norteño (nord), où un glissement de terrain a touché au moins 25 habitations dans une communauté indigène, a précisé le président guatémaltèque. La zone est pour le moment inaccessible, a-t-il ajouté, les pluies intenses dans le sillage du cyclone ayant détruit les routes de la région.

Capitale hondurienne menacée

Autre département particulièrement touché, l'Huehuetenango (nord-est) dénombre une dizaine de victimes, là encore emportées par un glissement de terrain. Dans la matinée de jeudi, l'organisme de protection civile avait signalé la mort de cinq personnes parmi lesquelles deux enfants, de 11 et 2 ans.

Au total, au moins 63 personnes ont perdu la vie dans l'ensemble de l'Amérique centrale a cause du passage de l'ouragan.

Après avoir ravagé le Guatemala, Eta poursuivait jeudi sa progression au Honduras. La tempête progresse à la vitesse de 13 km/h et menace avec ses pluies diluviennes la capitale Tegucigalpa, qui compte plus d'un million d'habitants. De nombreux ponts et routes ont été coupés par les inondations et des glissements de terrain ou coulées de boue.

/ATS