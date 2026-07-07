La suspecte de la tentative d'assassinat à Monaco retrouvée morte

La ressortissante ukrainienne de 39 ans soupçonnée d'avoir mené la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco a été retrouvée morte en Ukraine avec 'des blessures par balle à la tête', a annoncé mardi la police nationale.

'Le corps d'une femme (la ressortissante ukrainienne Anastassia Berezovska), soupçonnée par les forces de l'ordre de la principauté de Monaco de la tentative de meurtre d'une famille (...) a été retrouvée', a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué.

Celle-ci a arrêté deux suspects de son meurtre. Ces derniers sont un 'ancien membre des forces de l'ordre' et un 'employé actuel' de la Direction générale du renseignement (GUR) du ministère de la Défense ukrainien.

/ATS