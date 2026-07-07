La suspecte de la tentative d'assassinat à Monaco retrouvée morte

La ressortissante ukrainienne de 39 ans soupçonnée d'avoir mené la tentative d'assassinat d'un ...
La suspecte de la tentative d'assassinat à Monaco retrouvée morte

La suspecte de la tentative d'assassinat à Monaco retrouvée morte

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

La ressortissante ukrainienne de 39 ans soupçonnée d'avoir mené la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco a été retrouvée morte en Ukraine avec 'des blessures par balle à la tête', a annoncé mardi la police nationale.

'Le corps d'une femme (la ressortissante ukrainienne Anastassia Berezovska), soupçonnée par les forces de l'ordre de la principauté de Monaco de la tentative de meurtre d'une famille (...) a été retrouvée', a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué.

Celle-ci a arrêté deux suspects de son meurtre. Ces derniers sont un 'ancien membre des forces de l'ordre' et un 'employé actuel' de la Direction générale du renseignement (GUR) du ministère de la Défense ukrainien.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'ONU ne prévoit pas d'autres coupes d'emplois mais n'exclut rien

L'ONU ne prévoit pas d'autres coupes d'emplois mais n'exclut rien

Monde    Actualisé le 07.07.2026 - 12:31

Syrie: deux explosions près de l'hôtel où Macron a passé la nuit

Syrie: deux explosions près de l'hôtel où Macron a passé la nuit

Monde    Actualisé le 07.07.2026 - 10:27

Réchauffement, El Niño: risques accrus pour le Pacifique sud-ouest

Réchauffement, El Niño: risques accrus pour le Pacifique sud-ouest

Monde    Actualisé le 07.07.2026 - 05:45

Guy Parmelin discute de vin et de football avec l'équipage de l'ISS

Guy Parmelin discute de vin et de football avec l'équipage de l'ISS

Monde    Actualisé le 07.07.2026 - 04:25

Articles les plus lus

Législatives en Algérie: abstention record, le FLN en tête

Législatives en Algérie: abstention record, le FLN en tête

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 16:31

Traite d'êtres humains: 27 interpellations en Suisse

Traite d'êtres humains: 27 interpellations en Suisse

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 17:23

L'homme-oiseau de Nairobi fait le buzz, mais inquiète des médecins

L'homme-oiseau de Nairobi fait le buzz, mais inquiète des médecins

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 17:59

Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod

Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod

Monde    Actualisé le 07.07.2026 - 06:25