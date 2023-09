La situation en Russie « détériorée » depuis la guerre (experte ONU)

La situation des droits humains en Russie 's'est significativement dégradée' depuis le début de la guerre en Ukraine, selon la rapporteuse spéciale de l'ONU sur ce pays. Mariana Katzarova dénonce de 'graves restrictions' aux libertés et et des peines plus lourdes.

Dans son premier rapport publié lundi à Genève, la Bulgare cible notamment l'augmentation des condamnations 'politiquement motivées' en Russie. De récentes législations ont été prises pour 'museler' la société civile et les opposants.

Leur application 'souvent violente' a abouti à une 'répression systématique' contre les ONG. Elle a provoqué des arrestations arbitraires en masse, des détentions et du harcèlement contre des défenseurs des droits humains, des manifestants ou des minorités. Les femmes ont été victimes d'humiliations. Et le recours à la torture reste largement répandu dans les prisons, ajoute le rapport.

/ATS