La sénatrice Jeanine Añez se proclame présidente par intérim

La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, s'est proclamée mardi présidente par intérim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. Elle a argué de 'la nécessité de créer un climat de paix sociale' dans le pays secoué par une profonde crise.

'Nous souhaitons convoquer des élections au plus vite', a ajouté la sénatrice d'opposition. Elle revendiquait la présidence par intérim après les démissions du président Evo Morales et de ses successeurs prévus par la Constitution, à savoir le vice-président Alvaro Garcia Linera, la présidente et le vice-président du Sénat ainsi que le président de la Chambre des députés.

Depuis le Mexique où il a obtenu l'asile, l'ex-président bolivien Evo Morales a qualifié cette proclamation de coup d'Etat. 'Le coup d'État le plus astucieux et le plus odieux de l'histoire a eu lieu. Une sénatrice issue d'un coup d'Etat de droite se proclame présidente du Sénat, puis présidente par intérim de la Bolivie sans quorum législatif, entourée d'un groupe de complices et dirigée par l'armée et la police qui répriment le peuple', a-t-il déclaré sur Twitter.

/ATS