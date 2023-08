La prise de Robotyne ouvre la voie à l'offensive ukrainienne jusqu'à la Crimée

La prise de Robotyne, revendiquée par Kiev cette semaine, ouvre la voie à l'offensive ukrainienne vers le sud occupé du pays et la Crimée annexée par la Russie. C'est ce qu'a souligné le chef de la diplomatie ukrainienne, selon un discours rendu public mercredi.

'En étant retranchés sur les flancs de Robotyne, nous ouvrons la voie vers (les villes du sud) de Tokmak, puis enfin vers Melitopol et la frontière (administrative) de la Crimée', a dit mardi Dmytro Kouleba, devant des diplomates français lors d'un discours à Paris.

Selon lui, la bataille de Robotyne a été particulièrement longue et ardue, car il s'agit d'un 'des secteurs les plus difficiles du front', listant les avions, hélicoptères et drones russes 'qui dominent le ciel' ou encore de très denses champs de mines.

Pour lui, cette bourgade de quelques centaines d'habitants avant-guerre est 'stratégiquement importante'. Robotyne est sur une route descendant dans le sud vers Tokmak (30'000 habitants avant-guerre) et Melitopol (150'000 habitants avant-guerre) avant de rejoindre la Crimée.

Couper l'unité des territoires occupés

Tokmak et Melitopol sont parmi les principales villes de la partie occupée de la région de Zaporijjia, des cités prises par la Russie dans les premières semaines de l'invasion début 2022.

L'un des objectifs de la contre-offensive ukrainienne lancée en juin dernier est de couper l'unité des territoires occupés par l'armée russe et qui constituent un pont terrestre, bordant la mer d'Azov, reliant la Crimée annexée et la Russie. Cette zone est essentielle à la logistique des approvisionnements russes.

M. Kouleba a raconté aux diplomates français, lors d'un déplacement à Paris, qu'une première unité chargée de la prise de Robotyne avait été décimée. Par la suite, un groupe de 31 hommes a été formé pour lancer des opérations ciblées sur les positions russes, qui impliquaient de ramper des heures durant à travers des champs de mines puis de tenir des positions jusqu'à l'arrivée de renforts.

Coin dans les lignes russes

La prise de la localité intervient après près de trois mois de contre-offensive qui n'ont donné lieu jusqu'ici qu'à des avancées réduites en termes de km2, si bien qu'en Occident des voix s'élevaient pour mettre en doute la capacité de l'Ukraine à atteindre ses objectifs.

Avec Robotyne, les Ukrainiens espèrent pouvoir enfoncer un coin dans les redoutables lignes de défense russes, faites de pièges antichars, de champs de mines et de tranchées.

L'armée russe n'a jusqu'ici pas annoncé sa retraite de Robotyne, faisant cependant état de violents combats dans le secteur et aux abords de la localité voisine de Verbove.

'La zone grise Robotyne-Verbove va devenir une fosse commune pour les forces armées de l'Ukraine', a proclamé sur Telegram le responsable de l'occupation russe pour la région de Zaporijjia, Evguéni Balitski.

/ATS