La présidente du CICR « encouragée » par ses discussions avec Damas

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric se dit 'encouragée' par ses discussions avec les autorités syriennes après le séisme dans la région. Elle est 'résolue' à obtenir des garanties d'accès pour l'organisation.

'Nous saluons toute initiative pour faciliter la distribution d'assistance humanitaire à toutes les communautés dans le besoin', a affirmé mercredi Mme Spoljaric dans une déclaration, au terme d'une visite de six jours en Syrie. Le président Bachar al-Assad a autorisé l'ouverture pour trois semaines de deux points de passage supplémentaires depuis la Turquie.

Depuis le séisme, le CICR, en partenariat avec le Croissant-Rouge syrien, a répondu aux besoins urgents dans plusieurs villes. De l'eau a été distribuée en urgence aux familles dans les abris. Du matériel médical a été donné à trois hôpitaux. Des centaines de milliers de composantes, notamment de la nourriture ou des kits d'hygiène, ont été relayées.

Dans les prochains jours, l'organisation va distribuer de l'aide à des dizaines de milliers de ménages supplémentaires et augmenter son dispositif pour les centres de santé. Elle va également aider à reconnecter les familles séparées.

Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) Jagan Chapagain s'est également rendu en Syrie. Les températures froides affectent les efforts des secouristes, selon lui. Il a appelé à soutenir la Syrie et la Turquie 'pas seulement dans les prochains jours, mais dans les mois et les années requis pour le rétablissement' des deux pays.

/ATS