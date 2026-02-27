La présidente du CICR appelle Kaboul et Islamabad à la retenue

La présidente du CICR Mirjana Spoljaric appelle l'Afghanistan et le Pakistan à la retenue et ...
La présidente du CICR appelle Kaboul et Islamabad à la retenue

La présidente du CICR appelle Kaboul et Islamabad à la retenue

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La présidente du CICR Mirjana Spoljaric appelle l'Afghanistan et le Pakistan à la retenue et à la désescalade après leurs affrontements. Vendredi à Genève, elle a demandé aux deux pays de protéger les civils, les blessés et les personnes hors de combat.

'Les populations de la région ont déjà subi des décennies de conflit', a affirmé la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Selon elle, l'assistance humanitaire doit atteindre tous ceux qui sont affectés.

L'accès aux centres de santé doit être aussi possible. 'Ce sont des obligations du droit international humanitaire (DIH), ajoute Mme Spoljaric.

L'organisation prépare avec les Croissants-Rouge locaux une réponse opérationnelle. Il faut avant tout soigner les blessés dans chacun des deux pays, a aussi dit la présidente.

/ATS
 

