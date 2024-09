La police péruvienne saisit 1,3 tonne d'ailerons de requin

La police péruvienne a saisi presque 1,3 tonne d'ailerons de différentes espèces de requins, qui devaient être exportés illégalement vers l'Asie, ont annoncé les autorités lundi. Les ailerons de requin sont l'objet de croyances sur des vertus aphrodisiaques en Asie.

L'opération a été menée par des agents de la police et du ministère de la production, qui ont localisé la cargaison dans les entrepôts de Pacific Products Fishing & Foods, une entreprise d'exportation située dans la ville de Tumbes, à la frontière avec l'Équateur, a déclaré la direction nationale des douanes et de l'administration fiscale sur le réseau social X.

L'entreprise ne disposait pas de documents prouvant l'origine du produit, selon le ministère de la production.

Soupes et concoctions

'Les ailerons de requin sont très prisés sur les marchés internationaux tels que l'Asie, ce qui a encouragé les pratiques de pêche illégale, affectant gravement la biodiversité marine', a dénoncé le mouvement péruvien pour l'environnement.

Les ailerons de requin sont un ingrédient populaire pour la préparation de soupes et de concoctions auxquelles les croyances populaires attribuent des vertus aphrodisiaques ou contre le vieillissement. Les requins requiem (Carcharhinidae) et marteau (Sphynidae) sont les espèces les plus touchées par le trafic d'ailerons.

Selon l'organisation internationale de protection de l'environnement marin Oceana, on trouve dans les eaux du Pérou 66 des quelque 400 espèces de requins dans le monde.

La conférence sur le commerce international des espèces menacées, réunie à Panama en 2022, avait pris la décision d'étendre sa protection à une cinquantaine d'espèces de requins menacées par le trafic d'ailerons de requin.

