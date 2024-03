La peur de Trump chez les démocrates aux primaires à Genève

'J'ai peur et chacun devrait avoir peur' du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Sans effervescence, des membres des démocrates ont voté mardi pour la primaire de leur parti à Genève. Joe Biden n'a recueilli que deux tiers des voix.

'La situation est très pénible. Nous devons faire notre part', dit à Keystone-ATS Claire-Lise, 86 ans, première à glisser son bulletin dans l'urne. Autour d'elle en début de scrutin, davantage d'organisateurs que de votants.

L'un d'entre eux ne s'attend pas à une large participation, étant donné que le choix se résume au président sortant, à une presque inconnue et au 'non engagé', vocable pour le vote blanc. Lui-même ne doute pas un seul instant du résultat. 'Quel est son nom déjà?', demande-t-il à un autre organisateur en référence à Marianne Williamson.

Parmi les votants, jeunes et moins jeunes admettent pour la plupart une préoccupation sur l'âge de M. Biden et Donald Trump. 'C'est une préoccupation', glisse Claire-Lise, qui ne doute toutefois pas que la situation 'serait pire' que lors du premier mandat du républicain si celui-ci venait à être élu.

Hara, 25 ans, aurait préféré un candidat démocrate plus en ligne avec les 'valeurs relayées' par les jeunes comme elle. 'Nous n'avons pas beaucoup de choix', glisse-t-elle. Mais même si beaucoup de personnes 'ne se sentent pas représentées', 'chaque voix sera importante', estime-t-elle.

Large proportion de votes blancs

Parmi les électeurs, une ancienne présidente des démocrates en Suisse, Anne-Shelton Aaron, qui était en poste au moment de l'arrivée de Donald Trump. 'Soyez terrifiés', relaie-t-elle comme message, pour tenter d'inciter les démocrates à voter.

Selon elle, M. Biden fait un 'travail remarquable', même si elle admet que la guerre au Proche-Orient pourrait avoir un effet. 'Son âge n'est un problème que parce qu'il est utilisé contre lui', dit-elle. Et d'ajouter que Donald Trump 'n'est pas dans un état redoutable, il perd ses cheveux et est fou'.

En début de soirée, le responsable du bureau de vote a annoncé la victoire de M. Biden avec 14 voix, contre deux pour Mme Williamson et, large proportion, six 'non engagés'. Une participation au moins deux fois inférieure à il y a quatre ans.

Autres votes attendus en Suisse

'Le vote n'était pas disputé', affirme le responsable pour expliquer ce chiffre bas. Ces résultats ne valent que pour ce bureau et devront être complétés par le vote sur Internet et par courrier, de même que par des scrutins similaires samedi à Bâle et Zurich.

Plus de 4000 personnes sont membres des démocrates en Suisse, soit environ 10% des Américains présents sur le territoire, un chiffre assez stable selon la présidente Tory Mallett. 'Il y a toujours un pic durant l'année électorale', fait-elle remarquer, ajoutant que la possibilité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche attire des sympathisants.

Parmi les membres, environ 1600 sont associés au groupe de Genève. Le résultat final pour la Suisse sera annoncé le 25 mars en même temps que celui de tous les démocrates à l'étranger. Ceux-ci enverront en août une vingtaine de délégués à la Convention du parti.

/ATS