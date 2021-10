La médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian

Le Prix Nobel de médecine 2021 a été attribué lundi à l'Américain David Julius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoutian. Ils sont récompensés pour leurs découvertes sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher.

Leurs 'découvertes révolutionnaires' ont 'permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde', a indiqué le jury Nobel à Stockholm.

David Julius, 65 ans, professeur à l'Université de Californie, a utilisé la capsaïcine, un composant actif du piment qui provoque une sensation de brûlure, pour identifier un capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur.

De douze ans son cadet, Ardem Patapoutian, professeur au Scripps Research en Californie né à Beyrouth, a lui utilisé des cellules sensibles à la pression pour découvrir une nouvelle classe de capteurs qui répondent aux stimuli mécaniques dans la peau et les organes internes.

'Dans nos vies quotidiennes nous prenons nos sens pour acquis, mais comment les impulsions nerveuses se déclenchent-elles pour que la température et la pression soient perçues? C'est cette question qui a été résolue par les lauréats du prix Nobel cette année', a résumé le jury.

Pronostics déjoués

'Ce sont tous les deux des chercheurs incroyables qui ont ouvert les portes de la sensation sensorielle d'une manière totalement unique', a loué Thomas Perlmann, chef du comité Nobel pour la médecine, devant les journalistes.

Au cours de la nuit sur la côte Ouest des Etats-Unis, la fondation Nobel est parvenue avec difficulté à joindre les deux lauréats, a-t-il expliqué. 'On les a eus au téléphone au dernier moment, on a d'abord chassé le numéro de téléphone d'un père et d'une belle-soeur'. La Fondation a diffusé une photo familiale d'Ardem Patapoutian dans son lit, félicité par son fils.

Ce prix a déjoué les pronostics des experts, même si David Julius figurait depuis 2014 dans la longue liste des nobélisables scientifiques tenue par l'organisme Clarivate. Il avait également remporté en 2019 le nouveau et richement doté Breakthrough Prize (3 millions de dollars) créé par les fondateurs de Google et Facebook.

'On ne s'attend jamais à ce que ces choses arrivent (...) J'ai cru que c'était un canular', a affirmé ce natif de New York, joint par la radio publique suédoise.

224 lauréats dont 12 femmes

Le millésime se poursuit à Stockholm mardi avec la physique, mercredi avec la chimie, avant les très attendus prix de littérature jeudi et de la paix vendredi, seule récompense décernée à Oslo. Le plus récent prix d'économie clôt la saison lundi prochain.

Avec ce 112e Nobel de médecine, ils sont désormais 224 à s'être vu décerner le prix 'de physiologie ou de médecine' depuis sa création, dont seulement 12 femmes.

Si les Nobel 2021 sont bien annoncés comme prévu cette semaine, le coronavirus a entraîné pour la deuxième année consécutive l'annulation de la venue des lauréats pour la remise des prix le 10 décembre à Stockholm, du jamais vu en temps de paix depuis 1924. Comme l'an passé, les prix seront remis dans les pays de résidence, même si un petit espoir demeure pour le prix de la paix à Oslo.

/ATS