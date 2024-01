La guerre à Gaza entre dans son quatrième mois

La guerre d'Israël contre le mouvement islamiste palestinien Hamas est entrée dimanche dans son quatrième mois. Tôt dimanche, des témoins ont fait état de frappes aériennes israéliennes à Khan Younès.

La principale ville du sud de la bande de Gaza est le nouvel épicentre des affrontements en cours entre l'armée israélienne et le Hamas. L'agence palestinienne Wafa a dénombré de nombreux morts et blessés.

Samedi soir, l'armée israélienne a affirmé se concentrer désormais davantage sur le centre et le sud de Gaza après quelque trois mois de guerre qui lui ont permis selon elle de défaire le Hamas dans le nord du territoire.

'La guerre ne doit pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas atteint (nos objectifs, ndlr)' qui sont 'd'éliminer le Hamas, récupérer les otages et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël', a déclaré samedi soir Benjamin Netanyahu pour souligner trois mois de guerre.

Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque du 7 octobre, qui a fait environ 1140 morts, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du bilan israélien. Environ 250 personnes ont été enlevées dont une centaine libérées lors d'une trêve fin novembre.

Les opérations israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 22'722 morts, majoritairement des femmes, enfants et adolescents, et plus de 58'000 blessés, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.

