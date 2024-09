La fusée Vega met en orbite un satellite pour sa dernière mission

La fusée Vega a rempli avec succès sa dernière mission mercredi, en mettant en orbite un satellite d'observation. Cet ultime lancement de Vega, dans sa configuration classique, confirme le retour de l'Europe à la souveraineté spatiale.

Initialement programmé la veille mais retardé de 24 heures en raison de 'problèmes électriques sur des connexions au sol' selon Arianespace, le décollage a finalement eu lieu mercredi à 22h50 (03h50 en Suisse) à Kourou, en Guyane française, selon un correspondant de l'AFP sur place.

'Décollage réalisé avec succès pour la dernière mission Vega depuis le port spatial de l'Europe!', a écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) le centre spatial guyanais.

La fusée transportait le satellite Sentinel-2C du programme de l'Union européenne Copernicus. Celui-ci a été mis avec succès en orbite héliosynchrone à environ 775 km d'altitude, 57 minutes et 27 secondes après le lancement.

Vega C

Faisant partie du programme spatial d'observation de la Terre, Sentinel-2C soutiendra un large éventail d'applications opérationnelles, dont la surveillance de la qualité de l'eau, la gestion des catastrophes naturelles comme les feux de forêt, les séismes ou les inondations ainsi que la détection des émissions de méthane.

Cette mission, appelée VV24, était la dernière du lanceur italien Vega, de la firme Avio, en service depuis 2012, avant le passage de relais à Vega C, une version améliorée et plus puissante mais clouée au sol depuis 2022 après un accident ayant causé la perte de deux satellites d'Airbus.

Deux mois après le vol inaugural de la fusée Ariane 6, cette mission 'est la deuxième partie de la restauration de l'autonomie spatiale et l'autonomie stratégique européenne', a commenté avant le lancement Philippe Baptiste, président du centre national d'études spatiales (CNES).

Le succès au début juillet du premier vol d'Ariane 6, dont la mise au point a eu quatre ans de retard, a donné des ailes aux Européens et marqué la fin de l'année 'noire' au cours de laquelle l'Europe a été privée d'accès à l'espace.

Un optimisme prudent est de mise concernant Vega C après l'accident de 2022. 'Je suis confiant. On sera prêt à partir de la fin novembre à lancer Vega C', a déclaré à l'AFP Toni Tolker-Nielsen, directeur du transport spatial de l'agence spatiale européenne (ESA) en ajoutant que la conception du moteur, à l'origine de plusieurs anomalies, avait été 'complètement revue' et les derniers tests concluants.

Selon lui, l'ESA prépare désormais un deuxième vol d'Ariane 6 en décembre ainsi que six lancements d'Ariane 6 et quatre de Vega C en 2025.

/ATS