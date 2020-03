La compagnie EasyJet suspend tous ses vols vers l'Espagne

La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet suspendra dès mardi tous ses vols à destination de et en provenance d'Espagne, a-t-elle annoncé samedi soir. Les passagers dont les vols ont été annulés recevront un courriel et un SMS avec davantage d'informations.

Les autorités espagnoles ont mis en place des restrictions strictes pour les vols à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Espagne à partir de lundi, explique EasyJet. La compagnie volera encore normalement ces dimanche et lundi pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de rentrer chez elles.

Les vols entre le 17 et le 29 mars seront annulés et seuls quelques vols de 'sauvetage' seront assurés. Les passagers dont les vols ont été annulés recevront un courriel et un SMS leur indiquant comment réserver une place sur les vols dits de 'sauvetage'.

EasyJet est active aux aéroports de Genève, Zurich et Bâle depuis lesquels elle dessert un grand nombre de villes espagnoles.

En quarantaine

L'Espagne a été placée samedi soir en quarantaine quasi-totale afin de freiner la propagation du coronavirus. Les habitants ne pourront sortir de chez eux que pour aller travailler ou d'autres raisons de première nécessité comme acheter à manger.

Cette mesure drastique rentre dans le cadre de l'état d'alerte décrété pour quinze jours dans le pays, le deuxième plus affecté en Europe derrière l'Italie. Au total, plus de 5700 cas ont été détectés et au moins 183 personnes sont mortes.

/ATS