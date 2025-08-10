La canicule s'étale sur presque toute la moitié sud en France

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend ...
Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays. 42 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

'Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d'un cran dans le sud', a prévenu samedi le service national de prévisions. Le thermomètre devrait ainsi grimper 'fréquemment' jusqu'à 40 degrés Celsius, voire les 'dépasser' dans l'Hérault, le Var et le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, a-t-il prévenu.

Au plus chaud de la journée, 42 degrés sont également attendus à Nîmes et 40 degrés à Perpignan, avec des pointes à 38 degrés à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi. Cet épisode, qui nécessite 'une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées', a souligné Météo-France.

Pic attendu lundi ou mardi

Samedi, 42,2 degrés ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39 degrés à Lyon, dans une région où le mercure devrait 'légèrement' baisser dimanche d'après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c'est la 51e enregistrée en France depuis 1947.

Lundi, plus de la moitié de l'Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie sud, seront placés en vigilance orange, selon un bulletin actualisé de Météo-France. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d'alerte dès dimanche à midi.

'Le pic est attendu entre lundi et mardi' pour cette canicule, qui 'devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, a écrit Météo-France.

Selon le prévisionniste, qui observe 'une accélération de la survenue des vagues de chaleur' liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années.

/ATS
 

