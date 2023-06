La canicule fait huit morts au Mexique

La vague de forte chaleur qui s'est abattue sur le Mexique depuis la mi-avril a fait huit morts, a annoncé vendredi le gouvernement. Il s'agit de la troisième de l'année.

Sur les huit victimes, sept ont succombé d'un coup de chaleur et une de déshydratation entre le 14 avril et le 12 juin, a-t-il précisé. Trois personnes sont décédées dans l'État de Veracruz (Est), deux dans celui de Quintana Roo (Sud-Est), deux dans l'État de Sonora (Nord) et une dans celui d'Oaxaca (Sud).

À Mexico, la température a atteint cette semaine un record de 35 degrés Celsius. Dans le centre de la capitale, l'air est étouffant en raison de la cohue et des émissions de gaz dues au trafic routier et aux entreprises.

À Monterrey, dans le Nord-Est, les températures dépassent les 40°C. Dans cette ville prospère, qui a souffert d'une sécheresse historique l'année dernière, la pression de l'eau a diminué dans les foyers et l'utilisation accrue d'électricité pour la climatisation a entraîné des coupures de courant.

Le gouvernement de l'État de Nuevo Leon, où se trouve Monterrey, a pris des dispositions pour que les enfants suivent des cours semi-présentiels et n'aillent à l'école que deux heures par jour, afin d'éviter d'être exposés au soleil.

/ATS