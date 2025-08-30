La bataille contre les incendies « touche à sa fin » en Espagne

La bataille pour éteindre 'la pire vague d'incendies de l'histoire récente' de l'Espagne 'touche à sa fin', grâce à l'amélioration des conditions météorologiques. C'est ce qu'a affirmé samedi la directrice de la Protection civile et des urgences, Virginia Barcones.

'Aujourd'hui, j'annonce une évolution très favorable' dans la lutte contre 'la pire vague d'incendies de l'histoire récente de notre pays, qui a causé tant de dégâts', grâce à 'l'opportunité offerte par la météo', a déclaré Mme Barcones lors d'une conférence de presse.

'Nous pouvons maintenant dire que cette bataille contre les flammes touche à sa fin (...) Cet épisode terrible est en train de se refermer', a-t-elle assuré. Les pompiers espagnols, aidés par des équipes d'autres pays de l'Union européenne, ont travaillé de longues journées pour lutter contre ces incendies de forêt, qui ont fait quatre morts et dévasté plus de 350'000 hectares au cours des deux dernières semaines, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).

Ce samedi, sept incendies de forêt restaient néanmoins actifs, dont six classés au niveau opérationnel 2, ce qui signifie qu'ils représentent toujours un danger pour les personnes et les habitations. Ce nombre est nettement inférieur aux plusieurs dizaines d'incendies simultanés enregistrés ces dernières semaines, a cependant souligné Mme Barcones.

Les incendies les plus dangereux se trouvent dans la région de Castille-et-Leon (nord-ouest), mais 'le panorama actuel (...) est très encourageant' avec 'des conditions météorologiques (qui) ont favorisé le contrôle des foyers actifs et une situation qui continue de s'améliorer', a déclaré la patronne de la Protection civile.

Des températures plus basses, moins de vent et quelques pluies ont aidé à l'extinction des feux, a-t-elle expliqué. Selon le gouvernement, ces feux de forêt ont constitué 'l'une des plus grandes catastrophes environnementales' subies par le pays ces dernières années.

