La Thaïlande interdit les rassemblements de 5 personnes et plus

La Thaïlande a décidé d'interdire les rassemblements de cinq personnes et plus et les publications en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale. Cette mesure vise à mettre fin aux manifestations pro-démocratie 'illégales', ont annoncé jeudi les autorités.

Un décret d'urgence a été promulgué 'interdisant les rassemblements de cinq personnes et plus' et 'certains messages électroniques', a indiqué dans un communiqué un porte-parole du gouvernement.

Mercredi, une nouvelle manifestation pour réclamer la destitution du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a réuni plusieurs milliers de personnes devant la Maison du Gouvernement à Bangkok.

Peu de temps après l'entrée en vigueur du décret d'urgence, jeudi à 4 heures du matin (23h00 en Suisse), la police anti-émeute a fait évacuer des manifestants qui campaient encore sur le site. La plupart des contestataires avaient déjà quitté les lieux.

Le mouvement pro-démocratie qui défile depuis l'été demande le départ du Premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir depuis un coup d'Etat en 2014 et légitimé par des élections controversées l'année dernière. Il réclame aussi une modification de la Constitution, mise en place en 2017 sous la junte et très favorable à l'armée.

Réforme de la royauté demandée

Certains militants vont plus loin exigeant une réforme en profondeur de la royauté, un sujet tabou il y a encore peu dans le royaume. Ils demandent la non-ingérence du monarque dans les affaires politiques, l'abrogation de la draconienne loi sur le lèse-majesté et le retour des biens de la Couronne dans le giron de l'Etat, des revendications jugées inacceptables par le gouvernement.

Mercredi, une voiture avec à son bord la reine Suthida, qui ne pouvait éviter le parcours de la manifestation, a été arrêtée quelques instants et des dizaines de manifestants pro-démocratie ont levé trois doigts devant son véhicule. La veille, d'autres activistes avaient fait au passage du roi Maha Vajiralongkorn ce même salut, inspiré par le film 'Hunger Games', des gestes inédits de défi à l'autorité royale.

Le gouvernement a justifié jeudi la promulgation du décret d'urgence en évoquant des manifestations 'illégales' et en dénonçant l'obstruction du cortège royal mercredi.

