La Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un cessez-le-feu immédiat

La Thaïlande et le Cambodge sont convenus samedi d'un 'cessez-le-feu immédiat' dans leur conflit frontalier, selon une déclaration conjointe obtenue du côté cambodgien. Les combats ont fait au moins 47 morts et près d'un million de déplacés en trois semaines.

'Les deux parties conviennent d'un cessez-le-feu immédiat à compter de la signature de la présente déclaration conjointe, avec effet à 12h00 [06h00 en Suisse, ndlr] le 27 décembre 2025', indique le document, signé par les ministres de la défense des deux voisins d'Asie du Sud-Est.

'Les deux parties conviennent de permettre aux civils résidant dans les zones frontalières affectées de rentrer chez eux, dans les plus brefs délais, sans obstruction et en toute sécurité et dignité', ajoute la déclaration conjointe.

Gel des positions

Le texte évoque par ailleurs le gel des positions militaires, le déminage des zones frontalières, une coopération policière pour lutter contre la cybercriminalité et la libération par Bangkok de 18 soldats cambodgiens après 72 heures de cessez-le-feu effectif.

Selon les derniers bilans officiels respectifs, 47 personnes ont été tuées au total au cours des trois dernières semaines: 26 du côté thaïlandais et 21 du côté cambodgien.

Les deux pays s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, décidé pendant la période coloniale française.

/ATS