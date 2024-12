La Syrie a besoin d'une aide 'humanitaire immédiate accrue', a assuré dimanche l'émissaire de l'ONU. Les Nations unies estiment que plus d'un million de personnes ont été déplacées depuis l'offensive rebelle ayant chassé Bachar al-Assad.

'Nous savons tous que la Syrie a traversé une énorme crise humanitaire. Nous devons veiller à ce que la Syrie reçoive une aide humanitaire immédiate accrue pour la population en Syrie, et pour tous les réfugiés qui souhaitent rentrer. C'est extrêmement important', a indiqué Geir Pedersen, à son arrivée à Damas.

Par ailleurs, M. Pederson estime que la mise en place en Syrie d'une justice 'crédible' est nécessaire pour éviter les actes de 'vengeance'. 'Nous avons besoin de voir qu'il y a une justice et des responsabilités établies pour les crimes commis. Et nous devons nous assurer que cela passe par un système judiciaire crédible, et qu'il n'y ait pas de vengeance', a-t-il affirmé, selon ses déclarations envoyées aux journalistes.

/ATS