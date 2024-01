La Russie nie toute déportation d'enfants ukrainiens

La Russie nie toute déportation de citoyens ukrainiens depuis le début de la guerre, y compris de jeunes. Mardi à Genève, elle a affirmé devant l'ONU rechercher 5086 enfants pour lesquels des données doivent être trouvées. Et 48 ont été rapatriés en Ukraine.

L'Ukraine accuse Moscou d'avoir acheminé sur son territoire environ 20'000 enfants, parlant de 'génocide'. La Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour 'déportation illégale'.

Moscou affirme pour sa part que les réinstallations vers la Russie se sont faites à la demande des enfants 'et avec leur accord', selon un document qu'elle avait envoyé au Comité des droits de l'enfant de l'ONU l'année dernière.

Lundi, un membre de cette entité onusienne avait demandé à la Russie quand elle collaborerait avec la CPI. Devant les 18 experts indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'organisation, le vice-ministre russe du travail et de la protection sociale a rétorqué mardi que 700'000 enfants ukrainiens sont venus en Russie parmi 4,8 millions d'Ukrainiens.

Mentionnant des indications de Maria Lvova-Belova, Alexeï Vovtchenko a affirmé que 'la majorité sont arrivés accompagnés de leur famille' ou leur représentant légal'. Près de 2000 orphelins des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk ont été pris en charge en Russie, a-t-il dit.

Et d'ajouter qu''auparavant, les autorités ukrainiennes n'étaient pas préoccupées' par la santé de ces enfants. Selon le commissaire russe aux droits de l'homme, 43 jeunes ont été regroupés avec leur famille, dont huit Russes et 35 Ukrainiens. Et 48 ont été rapatriés en Ukraine et dans d'autres pays. Les autorités ukrainiennes estiment elles à environ 400 le nombre de rapatriements. En revanche, la Russie admet qu'elle clarifie la situation de milliers de personnes.

