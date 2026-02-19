La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens

La Russie a indiqué jeudi avoir détruit dans la nuit 113 drones ukrainiens, selon les autorités locales. L'attaque visait notamment une raffinerie de pétrole du nord-ouest du pays, où un réservoir pétrolier a pris feu.

Cette annonce intervient au lendemain des pourparlers à Genève entre Moscou, Kiev et Washington qui tentent de trouver un règlement à quatre ans de guerre en Ukraine. Ces discussions qui se sont déroulées mardi et mercredi en Suisse ont été qualifiées de 'difficiles' par Moscou, comme par Kiev et se sont achevées sans percée tangible.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces russes ont 'intercepté et détruit 113 drones ukrainiens', a indiqué le ministère russe de la défense dans un communiqué.

L'une des attaques a visé une raffinerie de pétrole à Velikié Louki, dans la région de Pskov (nord-ouest), en provoquant 'un incendie dans un réservoir pétrolier', a indiqué dans un communiqué le gouverneur régional Mikhaïl Vedernikov.

Selon de premières informations, l'attaque n'a pas fait de blessés parmi les civils ou le personnel de la raffinerie, a-t-il précisé.

L'Ukraine, elle-même ciblée depuis quatre ans par des bombardements russes quasi quotidiens, mène des frappes en représailles en ciblant en particulier les raffineries de pétrole et les infrastructures portuaires et énergétiques russes.

/ATS