La Russie dit avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens

La Russie a indiqué jeudi avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens. Il s'agit de l'une ...
La Russie dit avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens

La Russie dit avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens

Photo: KEYSTONE/EPA/MAXYM MARUSENKO

La Russie a indiqué jeudi avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens. Il s'agit de l'une des attaques les plus massives de l'armée ukrainienne en bientôt quatre ans d'offensive russe.

Sur les drones 'interceptés et abattus' par la défense antiaérienne russe, 32 se dirigeaient vers Moscou, a précisé le ministère russe de la défense dans un communiqué sur le réseau social Telegram.

En raison des attaques de drones visant la capitale russe, rarement prise pour cible, des restrictions temporaires ont été mises en place dans les quatre aéroports moscovites - Cheremetievo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski -, selon l'agence fédérale du transport aérien Rosaviatsia. Des dizaines de vols y ont été annulés, reportés ou redirigés vers d'autres aéroports, selon les agences de presse russes.

Cette annonce intervient alors l'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, selon de hauts responsables ukrainiens.

/ATS
 

Actualités suivantes

Combats Cambodge-Thaïlande: pas de répit avant l'appel de Trump

Combats Cambodge-Thaïlande: pas de répit avant l'appel de Trump

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 06:48

L'opposante vénézuélienne Machado réapparaît à Oslo

L'opposante vénézuélienne Machado réapparaît à Oslo

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 03:37

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 01:29

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 17:35

Articles les plus lus

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 11:09

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 17:35

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 01:29

L'opposante vénézuélienne Machado réapparaît à Oslo

L'opposante vénézuélienne Machado réapparaît à Oslo

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 03:37

L'axe routier Martigny - Chamonix touché par un éboulement

L'axe routier Martigny - Chamonix touché par un éboulement

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 09:42

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 11:09

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 17:35

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité

Monde    Actualisé le 11.12.2025 - 01:29

Brésil: une loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro

Brésil: une loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 07:02

L'axe routier Martigny - Chamonix touché par un éboulement

L'axe routier Martigny - Chamonix touché par un éboulement

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 09:42

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a coupé 300 postes

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 11:09

L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon le Kiel Institute

L'aide militaire à l'Ukraine au plus bas, selon le Kiel Institute

Monde    Actualisé le 10.12.2025 - 23:51