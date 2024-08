La Russie dit avoir abattu 76 drones ukrainiens

La Russie a déclaré samedi avoir abattu dans la nuit et la matinée 76 drones ukrainiens. Ceux-ci ont visé notamment des dépôts de pétrole, y provoquant des incendies.

La majorité de ces drones ont été 'interceptés et détruits' dans la régions de Rostov-sur-le-Don, qui abrite le QG de l'opération russe en Ukraine (36), les régions de Koursk (8) et de Belgorod (10), frontalières de l'Ukraine, ainsi que dans celle d'Oriol (17), a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Dans la région de Belgorod, l'attaque de drones a visé un dépôt de pétrole dans le district de Goubkine, y provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, selon le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. Une autre frappe a touché une voiture dans le village de Saltykovo, en blessant le conducteur, a ajouté M. Gladkov sur Telegram.

Dans la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, une attaque de six drones a visé dans la nuit un dépôt de pétrole et plusieurs réservoirs de carburant y ont pris feu dans le district de Kamenski, a indiqué le chef de l'administration locale, Vladimir Savine. Plus de 90 pompiers et 33 véhicules ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l'incendie, a-t-il précisé sur Telegram.

Presque quotidiennement

La Russie annonce presque quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire. Kiev dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans et viser en priorité des cibles militaires et industrielles.

Samedi, l'armée ukrainienne a annoncé avoir abattu dans la nuit 24 drones russes notamment dans les régions de Kherson, d'Odessa, de Mykolaïv, de Poltava, de Dnipropetrovsk et de Kiev.

/ATS