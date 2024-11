Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu 70 drones ukrainiens dimanche matin, dont près de la moitié dans la région de Moscou, une attaque inédite vers la capitale par son ampleur depuis le début du conflit en 2022.

Outre ces 34 drones près de la capitale, les drones ont été neutralisés, selon l'armée russe, dans les régions limitrophes de Moscou de Kalouga (7) et Toula (2), et dans trois régions frontalières de l'Ukraine : celles de Briansk (14), Oriol (7) et Koursk (6).

/ATS