La Russie affirme avoir recouru à des missiles hypersoniques

La Russie a affirmé samedi avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes dans la nuit avec des missiles hypersoniques, dans ce qu'elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des 'cibles civiles' en Russie.

Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une 'frappe massive' contre des installations de l'armée et du secteur énergétique en Ukraine, utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, en 'réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des cibles civiles en Russie'.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté affirmé que des frappes russes dans la nuit ont endommagé plus d'une douzaine d'installations civiles en Ukraine et privé des milliers de personnes d'électricité dans sept régions.

'Il est important que chacun voie maintenant ce que fait la Russie (...) car il ne s'agit clairement pas de mettre fin à la guerre', a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que Moscou 'visent toujours à détruire notre Etat et à infliger le plus de souffrance à notre peuple'.

/ATS