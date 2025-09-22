La France reconnaît l'Etat de Palestine, « pour la paix »

La France reconnaît l'Etat de Palestine, « pour la paix »

Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura

La France reconnaît 'l'Etat de Palestine', 'pour la paix' entre Israéliens et Palestiniens, a déclaré solennellement le président de la République Emmanuel Macron lundi soir à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations-Unis.

'Le temps est venu', a estimé le président français dans un discours très attendu à New York lors d'une conférence sur la 'solution à deux Etats', affirmant être ainsi 'fidèle à l'engagement historique' de la France 'au Proche-Orient'.

'Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité', a-t-il ajouté.

L'Autorité palestinienne salue une décision 'historique et courageuse'.

/ATS
 

