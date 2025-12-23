La Cour suprême bloque le déploiement par Trump de forces à Chicago

La Cour suprême américaine a rendu mardi une décision bloquant pour l'instant le déploiement de la Garde nationale à Chicago, voulu par le président Donald Trump contre l'avis des autorités locales démocrates.

La plus haute juridiction du pays a jugé que le gouvernement n'avait pas fourni de base légale justifiant un tel déploiement, qui n'est autorisé par la loi que dans des circonstances exceptionnelles. La Cour suprême, à majorité conservatrice, a donc maintenu un blocage qui avait été décidé avant elle par la justice fédérale.

L'exécutif avait justifié le recours à la Garde nationale, une unité de réserve, pour protéger les agents fédéraux mettant en oeuvre la politique d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière. Cette décision est un revers pour le président américain, même si sa portée au-delà de Chicago n'est pas immédiatement claire.

Donald Trump a ordonné le déploiement de gardes nationaux à Los Angeles, à Washington et à Memphis, pour lutter contre la criminalité et afin d'appuyer la police de l'immigration. Ces déploiements ont été contestés en justice par ses opposants, qui l'accusent de piétiner les limites du pouvoir présidentiel.

La justice a bloqué en octobre jusqu'à nouvel ordre un déploiement similaire à Portland (Oregon, ouest).

/ATS